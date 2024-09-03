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إقتصاد

مؤشرات سوق دبي ترتفع إلى أعلى مستوى في 10 أعوام

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:00
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ارتفعت الأسهم في سوق دبي المالي خلال ثاني جلسات التداول في ايلول الجاري، الثلاثاء، ليصل مؤشر السوق إلى أعلى مستوياته في نحو 10 أعوام.
وصعد مؤشر DFMI في سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4369.83 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
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وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في سوق دبي المالي اليوم نحو 407.5 مليون درهم.
وكان سهم شركة "إعمار العقارية" الأكثر تداولا من حيث القيمة، حيث صعد السهم بنحو 1.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8.85 درهما للسهم.
كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 9379.09 نقطة، وسط سيولة بلغت 1.11 مليار درهم.
كما سجل سهم شركة "العالمية القابضة" ارتفاعاً بنسبة 0.12 بالمئة، كما ارتفع سهم شركة "الدار" 0.66 بالمئة.
وصعد سهم شركة "أدنوك للحفر" بنسبة 1.79 بالمئة. (سكاي نيوز)
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