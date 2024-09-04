الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز"، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في آب، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في تموز.وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.