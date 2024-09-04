Advertisement

إقتصاد

الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1242584-638610352053592275.jpg
Doc-P-1242584-638610352053592275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
Advertisement

تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز"، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في آب، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في تموز.

وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2024-09-04
02:17 | 2024-09-04
01:22 | 2024-09-04
23:00 | 2024-09-03
15:00 | 2024-09-03
12:10 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24