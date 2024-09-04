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إقتصاد

مسؤول في المركزي الأوروبي: خفض الفائدة مُمكن في الاجتماع المقبل

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:41
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أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مارتينس كازاكس، أنه يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.

وأضاف: "في الأسبوع المقبل، لدينا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن وجهة نظري، وبالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا، يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض الأسعار".
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وقال: "بالطبع سيكون هناك نقاش، كما هو الحال دائمًا، لكن بالنسبة لي في هذه اللحظة، هذه الصورة واضحة للغاية". (سكاي نيوز)
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