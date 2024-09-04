مسؤول في المركزي الأوروبي: خفض الفائدة مُمكن في الاجتماع المقبل

Advertisement

أعلن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مارتينس كازاكس، أنه يمكن للبنك المركزي الأوروبي خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.وأضاف: "في الأسبوع المقبل، لدينا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن وجهة نظري، وبالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا، يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض الأسعار".وقال: "بالطبع سيكون هناك نقاش، كما هو الحال دائمًا، لكن بالنسبة لي في هذه اللحظة، هذه الصورة واضحة للغاية". (سكاي نيوز)