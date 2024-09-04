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إقتصاد

"جيه.بي مورغان" يُشكّل فريقاً مصرفيّاً خاصاً في دبي

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:00
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 كشف بنك "جيه.بي مورغان" أنه شكّل فريقا مصرفيا خاصا في دبي لتقديم خدمات إدارة الثروات، وذلك في إطار مواكبة البنك لزيادة عدد الأثرياء الذين ينتقلون إلى منطقة الخليج.

وقال البنك في بيان إنه اختار سيباستيان بوتانا دي بوفو من فرع جنيف وكارول موشريكي من فرع لندن للبدء في تشكيل الفريق الذي سيقدم خدمات للأفراد والشركات المملوكة لعائلات والجمعيات الخيرية والمؤسسات العائلية في مناطق مختلفة بالمنطقة. (سكاي نيوز)
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