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إقتصاد

أسعار الدولار والبيتكوين تتراجع.. إليكم كم سجّلت الأرقام

Lebanon 24
04-09-2024 | 15:11
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تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بعد أن أشارت بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر تموز، إلى ضعف سوق العمل.
 
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.3 في المئة إلى 101.4.
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وفي مقابل الين، انخفض الدولار 0.9 في المئة إلى 144.22 ين مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع.

وبلغ مؤشر الدولار مستوى أعلى بنحو واحد بالمئة عن أدنى مستوى في أواخر آب عند 100.51.

وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1077 دولار، متعافيا من الانخفاضات الهامشية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار الكندي 0.2 في المئة مقابل نظيره الأميركي، الأربعاء، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة كما كان متوقعا لكنه عبر عن قلقه من أن النمو الأضعف من المتوقع قد يعني انخفاض التضخم بسرعة أكبر مما يلزم.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.316 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلا.

بالتوازي، تراجعت البتكوين ثلاثة في المئة إلى 56400 دولار وتراجعت الإثيريوم بنحو 2.5 بالمئة إلى 2400 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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