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إقتصاد
تراجع الأسهم الأوروبية.. وضغوط على أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
04-09-2024
|
16:09
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تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو.
فتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.95 في المئة، ليصل إلى مستوى 514.8 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
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وهبطت أسهم شركتي الرقائق الهولنديتين "إيه إس إم إل" و"إيه إس إم إنترناشيونال" بنسبة 5.95 في المئة و5.70 في المئة على التوالي، وسط الضغوط التي تتعرض لها أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركات الرقائق، في الأسواق الأميركية.
وأظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال"، نمو اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو بأقوى وتيرة له منذ أيار، حيث ارتفع مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات عند 51 نقطة خلال آب من 50.2 نقطة في تموز، بدعم من مؤشر الخدمات الذي ارتفع إلى 52.9 نقطة من 51.9 نقطة. (سكاي نيوز)
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