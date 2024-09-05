الدولار يتراجع عالميا.. وهذا ما سجله

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر تموز إلى ضعف سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد احتمالات أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضًا أكبر لأسعار الفائدة.

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وعزز متعاملون الأربعاء، المراهنات على أن يخفض الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل المتاحة في تموز انخفضت إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة 0.3% إلى 101.4، وفي مقابل الين، انخفض الدولار 1% إلى 144.07 ينًا في أدنى مستوى في أسبوع مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع.



وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.107075 دولار، متعافيًا من الانخفاضات الهامشية في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع الدولار الكندي 0.3% مقابل نظيره الأميركي الأربعاء، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25% كما كان متوقعًا، لكنه عبّر عن قلقه من أن النمو الأضعف من المتوقع قد يعني انخفاض التضخم بسرعة أكبر مما يلزم.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3138 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلًا. (الجزيرة)