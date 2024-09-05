قبيل صدور تقرير الوظائف.. هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية

تراجعت مؤشرات الأسهم قبل بيانات الوظائف الأميركية التي ستكون محورية في تحديد حجم خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أيلول.



وفي جلسة شهدت العديد من التقلبات، أنهى مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) التعاملات منخفضا.

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كما انخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، وواصل المتداولون في توقع إجمالي تيسير نقدي يفوق 100 نقطة أساس هذا العام، وهو ما يعني ضمناً احتمال حدوث تخفيض كبير الحجم.

ونظراً لتركيز جيروم باول مؤخراً على سوق العمل، يقول كثيرون في وول ستريت إن بيانات كشوف الأجور الأميركية المرتقبة يوم الجمعة ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس هذا الشهر.



وقبيل صدور هذه الأرقام، كانت البيانات الاقتصادية متباينة، إذ توسعت الخدمات الأميركية بوتيرة متواضعة، وأضافت الشركات أقل عدد من الوظائف منذ بداية 2021، بينما تخلفت طلبات إعاناة البطالة عن التقديرات. (بلومبرغ)