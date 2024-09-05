وسط تراجع الطلب.. أسعار النفط تقترب من أكبر خسارة أسبوعية

اقتربت أسعار النفط من تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام تقريباً بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب الضعيف ووفرة العرض، حتى مع تأجيل "أوبك+" الزيادة المخططة في الإنتاج لمدة شهرين.

فارتفع خام برنت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، لكنه انخفض بنسبة 8% تقريباً خلال الأسبوع، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 69 دولاراً.

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وقالت "أوبك" في بيان إن التحالف لن يعزز الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في تشرين الاول والثاني، على الرغم من أن خطته لاستعادة 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام لا تزال قائمة.

وتظهر أسواق الديزل الصينية والهندية علامات تباطؤ، مع انخفاض هوامش التكرير.

وهذا يشبه الاتجاهات السائدة في أوروبا، حيث وصلت العقود المستقبلية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2023 الأسبوع الماضي. (بلوومبرغ)