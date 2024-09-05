Advertisement

إقتصاد

وسط تراجع الطلب.. أسعار النفط تقترب من أكبر خسارة أسبوعية

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1243387-638612010771223900.jpg
Doc-P-1243387-638612010771223900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتربت أسعار النفط من تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام تقريباً بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب الضعيف ووفرة العرض، حتى مع تأجيل "أوبك+" الزيادة المخططة في الإنتاج لمدة شهرين.
 
فارتفع خام برنت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، لكنه انخفض بنسبة 8% تقريباً خلال الأسبوع، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 69 دولاراً.
Advertisement
 
وقالت "أوبك" في بيان إن التحالف لن يعزز الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في تشرين الاول والثاني، على الرغم من أن خطته لاستعادة 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام لا تزال قائمة.
 
وتظهر أسواق الديزل الصينية والهندية علامات تباطؤ، مع انخفاض هوامش التكرير.
 
وهذا يشبه الاتجاهات السائدة في أوروبا، حيث وصلت العقود المستقبلية القياسية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2023 الأسبوع الماضي. (بلوومبرغ)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:18 | 2024-09-06
02:15 | 2024-09-06
00:47 | 2024-09-06
00:06 | 2024-09-06
23:23 | 2024-09-05
16:00 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24