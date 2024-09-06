أسعار الذهب مستقرة.. ماذا عن المعادن النفيسة الأخرى؟

استقر الذهب دون أعلى مستوى عند 2516.00 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة.



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وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2545.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 28.75 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار. (العين) وارتفع الذهب 0.5 بالمئة خلال الأسبوع و22 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2545.70 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 28.75 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 928.23 دولار وهبط البلاديوم بنحو 0.1 بالمئة إلى 940.11 دولار. (العين)