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إقتصاد

مصر تسعى لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:10
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قالت ثلاثة مصادر من قطاعي التجارة والصناعة، لوكالة رويترز، الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.
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وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ 2018.
وعادت مصر مجددا لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح موردا موثوقا إلى أوروبا.
وتنتهي الممارسة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في 12 ايلول. وتريد مصر استلام 17 شحنة بين الرابع من تشرين الأول و29 تشرين الثاني في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر واستلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.
وذكرت شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في ايار إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام، إذ هبط نحو 25 بالمئة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 بالمئة بحلول نهاية 2028.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 بالمئة خلال العقد المقبل. (الوكالة الوطنية)
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