لأول مرة منذ 2018.. مصر تخطط لشراء 20 شحنة غاز طبيعي

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قالت 3 مصادر من قطاعي التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز، وذلك لأول مرة تطرح فيها مصر هذه الممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ 2018.وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.وتنتهي الممارسة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في 12 أيلول. وتريد مصر استلام 17 شحنة بين الرابع من تشرين الأول و29 تشرين الثاني في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، واستلام 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.