بعد بيانات الوظائف الأميركية.. النفط يهبط 2%

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هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة، عند التسوية وتكبدت خسارة أسبوعية كبيرة بعد أن أظهرت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في آب، وهو ما فاق الدعم الذي تلقته الأسعار من قرار تحالف أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.63دولار، أو 2.24 بالمئة إلى 71.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الاول 2021. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 2.14 بالمئة، إلى 67.67 دولار، وهو أدنى مستوى منذ حزيران 2023.وعلى مستوى الأسبوع، انخفض خام برنت 10 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط ثمانية بالمئة تقريبا.