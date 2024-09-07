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إقتصاد
بعد بيانات الوظائف الأميركية.. النفط يهبط 2%
Lebanon 24
07-09-2024
|
03:56
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هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة، عند التسوية وتكبدت خسارة أسبوعية كبيرة بعد أن أظهرت بيانات زيادة دون المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في آب، وهو ما فاق الدعم الذي تلقته الأسعار من قرار تحالف أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.63دولار، أو 2.24 بالمئة إلى 71.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الاول 2021. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 2.14 بالمئة، إلى 67.67 دولار، وهو أدنى مستوى منذ حزيران 2023.
وعلى مستوى الأسبوع، انخفض خام برنت 10 بالمئة في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط ثمانية بالمئة تقريبا.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن التوظيف ارتفع بأقل من المتوقع في آب، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة يشير إلى استمرار تباطؤ معتدل في سوق العمل ربما لا يسوغ خفضا كبيرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.
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