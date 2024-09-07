"مصر إيطاليا العقارية" تستثمر 40 مليار جنيه في التوسع الفندقي والإداري والتجاري

تسعى شركة "مصر إيطاليا العقارية"، إلى استثمار نحو 40 مليار جنيه مصري خلال السنوات الست المقبلة، مع التركيز على التوسع في مجالات الفنادق والوحدات الإدارية والتجارية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة، محمد خالد العسال، أن هذا الاستثمار يمثل نحو 30% من إجمالي استثمارات الشركة.



تأسست شركة مصر إيطاليا العقارية في عام 1998، وهي متخصصة بشكل رئيسي في بناء الوحدات السكنية.

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وقد طورت الشركة حتى الآن 13 مشروعًا عقاريًا في القاهرة الكبرى والعين السخنة والساحل الشمالي، وبلغ عدد عملائها نحو 13 ألف عميل.



في سياق موازٍ، تستهدف شركة "مصر إيطاليا" للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تصل إلى 26 مليار جنيه هذا العام، وقد حققت 20% من هذا الهدف خلال الربع الأول.

وفي تصريحات للعسال على قناة "الشرق" خلال برنامج "ويك إند القاهرة"، أفاد بأن مبيعات الشركة بلغت حوالي 15 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام الجاري، ويتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ15 مليار جنيه في العام الماضي.

وأشار العسال إلى أن حوالي 30% من مبيعات الشركة تأتي من المصريين في الخارج، خاصة من دول الخليج، حيث يركزون على مشروعات الشركة في الساحل الشمالي والمشروعات الإدارية.



تخطط الشركة للتوسع في منطقة الساحل الشمالي من خلال إنشاء 6 فنادق جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 غرفة فندقية، بتكلفة استثمارية قدرها 26 مليار جنيه.



وفي سياق متصل، تسعى مصر لتحقيق مبيعات عقارية بقيمة 6 مليارات دولار هذا العام، من خلال بيع أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب، وفقًا لعبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان.



وفيما يتعلق بخطط الشركة للتوسع في الأنشطة غير السكنية، أوضح العسال أن هذه الخطوة لا تعكس مخاوف من حدوث فقاعة عقارية في القطاع السكني.

وأكد أن سعر متر الوحدات السكنية في مصر هو الأقل في المنطقة، باستثناء الساحل الشمالي، وأضاف أن هناك طلبًا كبيرًا على الوحدات، وقد تواجه السوق عجزًا في العرض مستقبلاً. (الشرق)