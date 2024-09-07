قمة الذكاء الاصطناعي في الرياض.. ندوة رائدة ستعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا

تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أيلول 2024، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

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تُعتبر هذه القمة واحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع أكثر من 300 متحدث من مختلف أنحاء العالم، وتستضيف مجموعة من الخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة.



تشهد القمة مشاركة واسعة من المتخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناع السياسات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية.

ستكون هذه الفعالية منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول الأطر الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور هذه التقنيات في تسريع التنمية في شتى المجالات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



تغطي النسخة الثالثة للقمة موضوعات هامة تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل التطور السريع لتقنياته وتأثيره على الأفراد والمؤسسات.

من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها: الابتكار والصناعة في الذكاء الاصطناعي، نقاط التحول لتشكيل المستقبل، تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأخلاقيات المرتبطة به، بالإضافة إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المدن الذكية والبُنى التحتية.



ستشهد القمة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة على مستوى العالم، بما في ذلك وزير الدولة الدائم في الوزارة الاتحادية الألمانية للرقمنة والنقل، ستيفان شنور، ورئيس مركز إنفيديا العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البروفيسور سيمون سي، والرئيس التنفيذي لشركة بوسن الأميركية للذكاء الاصطناعي أليكس سمولا.

كما يشارك الرئيس التنفيذي لشركة اكسنتشر جولي سويت، والرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وايمان نيك ستودر، والرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم العالمية كريستانو آمون، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا أمانديب جيل، والرئيس التنفيذي لخدمات وتقنيات شركة ديل دوجلاس شميت.



من المتوقع أن تشهد القمة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والدولية، فضلاً عن إطلاق مبادرات دولية تخدم العالم في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما ستستضيف القمة مجموعة من الوزراء ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية، بالإضافة إلى نخبة من علماء البيانات والذكاء الاصطناعي. (العربية)