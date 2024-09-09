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إقتصاد

خاضعة للعقوبات.. محطة غاز روسية ترسل شحنة إلى آسيا لأول مرة

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:35
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أرسلت محطة روسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال خاضعة للعقوبات شحنة إلى آسيا لأول مرة، حيث تواصل موسكو البحث عن عملاء مستعدين لشراء الوقود والالتفاف على القيود الأميركية.

وحملت سفينة "إفرست إنرجي" (Everst Energy) شحنة من محطة "أركتيك إل إن جي 2" (Arctic LNG 2) في شمال شرق روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي حالياً تبحر باتجاه آسيا عبر طريق البحر الشمالي، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي تجمعها بلومبرغ. 
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وشهدت صادرات روسيا من النفط الخام إلى المجر وسلوفاكيا عبر أوكرانيا ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الجاري، بعد أن حلت "تاتنفت" وغيرها من المنتجين محل إمدادات "لوك أويل". (بلومبرغ)
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