خبر عن الدولار... هذا ما شهده سعره عالميّاً اليوم

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ارتفع الدولار مقابل الين وعملات رئيسية أخرى اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية بعدما فاقمت بيانات وظائف متباينة في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة حالة الغموض بشأن حجم الخفض الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.وتراجع الين بأكثر من واحد بالمئة إلى 143.56 ين للدولار متخليا عن أعلى مستوى في شهر عند 141.75 الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما عززت المخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي الطلب على أصول الملاذ الآمن.وانخفض الفرنك السويسري، الذي يعتبر هو الآخر عملة ملاذ آمن، 0.7 بالمئة إلى 0.8489 للدولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة.وارتفع الدولار 0.41 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 101.61 نقطة. (سكاي نيوز)