تحديات "بتكوين" المالية.. تدفقات استثمارية خارجة تسجل رقماً قياسياً وسط المخاوف الاقتصادية

سجلت صناديق "بتكوين" المتداولة في الولايات المتحدة أطول سلسلة من صافي تدفقات الاستثمارات الخارجة اليومية منذ إطلاقها في بداية هذا العام، في ظل موجة أوسع نطاقاً من التخارج من الأصول مرتفعة المخاطر.

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فقد بلغ إجمالي الأموال التي سحبها المستثمرون من مجموعة الصناديق، التي تضم 12 صندوقاً متداولاً، حوالي 1.2 مليار دولار خلال الأيام الثمانية المنتهية في 6 أيلول، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".



يأتي هذا الانسحاب وسط فترة تقلبات في أسعار الأسهم والسلع الأولية، التي أثارتها المخاوف من تدهور النمو الاقتصادي العالمي. فقد بلغ إجمالي الأموال التي سحبها المستثمرون من مجموعة الصناديق، التي تضم 12 صندوقاً متداولاً، حوالي 1.2 مليار دولار خلال الأيام الثمانية المنتهية في 6 أيلول، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".يأتي هذا الانسحاب وسط فترة تقلبات في أسعار الأسهم والسلع الأولية، التي أثارتها المخاوف من تدهور النمو الاقتصادي العالمي.

إضافة إلى ذلك، يلقى تفاوت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية في الصين بظلاله على الأسواق، مما يعزز حالة الضبابية في سوق العملات المشفرة، التي أصبحت ترتبط بشكل متزايد بتحركات الأسهم، بناءً على ارتفاع معامل الارتباط بينهما على المدى القصير.



شهدت "بتكوين" تحديات ملحوظة منذ بداية أيلول، حيث تراجع سعرها بنحو 7%، إلا أن العملة الرقمية الأكبر في العالم حققت مكاسب طفيفة في نهاية الأسبوع، حيث ارتفع سعرها بنحو 1% إلى 54,870 دولاراً عند الساعة الواحدة ظهراً في سنغافورة اليوم الإثنين.

ومع ذلك، تراجعت "بتكوين" إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، وسط انخفاض واسع النطاق للاستثمارات في الأصول مرتفعة المخاطر نتيجة المخاوف الاقتصادية العالمية.



أشار شون مكنلتي، مدير التداول بشركة توفير السيولة "أربيلوس ماركتس" (Arbelos Markets)، إلى أن الارتفاع الطفيف في سعر "بتكوين" قد يكون مرتبطاً بإغلاق بعض الشخصيات المؤثرة لمراكز البيع، مستشهداً بمنشور حديث لآرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة "بِت إم إي إكس" (BitMEX) لتداول "بتكوين"، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف مكنلتي أن تحسن أداء دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المؤيد للعملات المشفرة في استطلاعات الرأي، قد يكون له تأثير أيضاً.

كما لاحظ زيادة في الطلب على عقود الخيارات كوسيلة للتحوط من احتمال حدوث تقلبات نتيجة المناظرة المرتقبة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، التي لم تحدد موقفها من العملات المشفرة حتى الآن.



تستثمر صناديق "بتكوين" المتداولة في الولايات المتحدة بشكل مباشر في العملة المشفرة، وقد شهدت إقبالاً كبيراً عند طرحها في كانون الثاني، مما ساعد على رفع سعر "بتكوين" إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولاراً في آذار.

ومع ذلك، فقد تراجعت تدفقات الأموال الداخلة وسعر "بتكوين" بنسبة نحو 30% منذ بداية العام الجاري.



توقعت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس" (Orbit Markets)، أن تظل "بتكوين" تتداول ضمن نطاق سعري يتراوح بين 53,000 و57,000 دولار، حتى صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

قد تحدد هذه البيانات مسار التوقعات بشأن التيسير النقدي الذي قد يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. (الشرق)