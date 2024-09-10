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إقتصاد
فائض الميزان التجاري لروسيا يقفز بأكثر من 20%
Lebanon 24
10-09-2024
|
10:00
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ارتفع فائض الميزان التجاري لروسيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسية 20%، في ظل ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات بنحو 9%.
ووفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية فقد صعدت الصادرات في الفترة من كانون الثاني إلى تموز من هذا العام بنسبة 0.75% إلى 241 مليار دولار.
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بالمقابل تراجعت الواردات بنسبة 8.5% إلى 153.1 مليار دولار، وبذلك ارتفع الفائض بنسبة 20% ليصل إلى 87.9 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات الروسية إلى أوروبا في النصف الأول من العام بنسبة 30% إلى 37.4 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 13.5% إلى 7.6 مليار دولار.
وبلغت الواردات الروسية من أوروبا في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2024 قرابة 41.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 11.6%، ومن آسيا 101.1 مليار دولار بانخفاض 5.9%، والولايات المتحدة 8.1 دولار مليار دولار بانخفاض قدره 12.3%. (روسيا اليوم)
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