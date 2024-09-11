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إقتصاد

18% حصة الصين من تجارة السعودية الخارجية

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:03
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بلغ حجم التجارة بين السعودية والصين نحو 96.5 مليار دولار في 2023، ما يمثل 18% من إجمالي حجم تجارة السعودية مع العالم، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. 

في السياق، وصلت قيمة تجارة السعودية الخارجية إلى حوالي 527 مليار دولار، استحوذت الهند على نحو 8% منها، تليها اليابان بنحو 7.7%، وكوريا الجنوبية بما يناهز 6.6%. وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبحرين، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة، من ضمن أهم دول تم التصدير إليها والاستيراد منها. 
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يُذكر أن حصة مصر سجلت 2.4%، فيما بلغت حصة باقي دول العالم نحو 44.9%. (بلومبرغ)
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