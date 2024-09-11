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إقتصاد

خسائر قاسية تتكبدها البورصات الخليجية

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:56
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تكبد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خسارة قاسية مسجلاً أدنى إغلاق منذ شهر بتأثير عوامل معظمها خارجية، ليغلق منخفضاً 220.20 نقطة بـ1.8 في المئة عند مستوى 11766.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
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ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 310 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 18 شركة زيادة في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 212 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية مرتفعاً 163.52 نقطة، ليقفل عند مستوى 25764.10 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال (10.66 مليون دولار)، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى مليوني سهم. 
 
وكانت أسهم شركات "الباحة" و"مسك" و"الاستثمار ريت" و"أملاك" و"أسترا الصناعية" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الأسماك" و"أرتيكس" و"البحر الأحمر" و"أكوا باور" و"بوبا العربية" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ تراوحت نسب الصعود والتدني ما بين 5.56 و10 في المئة.

وفيما كانت أسهم شركات "الباحة" و"شمس" و"أنعام القابضة" و"أرامكو السعودية" و"الإنماء" الأكثر نشاطاً في الكمية، كانت أسهم شركات "أرامكو السعودية" و"الراجحي" و"الإنماء" و"الأهلي" و"سابك" الأكثر نشاطاً في القيمة.

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 47.33 نقطة بـ0.66 في المئة ليبلغ مستوى 7147.01 نقطة، وتم تداول 458.4 مليون سهم عبر 20940 صفقة نقدية بقيمة 83 مليون دينار (253.15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 45 نقطة بـ0.73 في المئة ليبلغ مستوى 6212.14 نقطة من خلال تداول 302.2 مليون سهم عبر 12036 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار (115.9 مليون دولار). (إندبندنت عربية)
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