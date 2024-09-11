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إقتصاد
لا موارد ألمانية جديدة لاستقبال اللاجئين!
Lebanon 24
11-09-2024
|
23:00
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كشفت رسالة من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، كانت قد أرسلتها إلى المفوضية الأوروبية أن موارد البلاد والولايات الفيدرالية لقبول المهاجرين "استنفدت فعليا".
وأكدت الوزيرة الألمانية أن موارد المركز الفيدرالي والولايات "استنفدت فعليا"، حيث تصل سلطات الهجرة إلى الحد الأقصى لما يمكنها القيام به لاستقبال المهاجرين وإيوائهم وتأمينهم.
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وتضمنت الرسالة إحصائية، ذكرت أنه في الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام، وصل حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي إلى ألمانيا، وهو رقم مرتفع بشكل غير مقبول.
وأعربت فيسر في الرسالة أيضا عن قلقها بشأن "الخلل المتزايد" فيما يسمى بنظام "دبلن" لقبول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، حيث تقع مسؤولية معالجة طلبات اللجوء على عاتق دول الاتحاد الأوروبي التي يدخلها المهاجرون أولا. (روسيا اليوم)
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