خبر يتعلق بسعر الدولار.. هذه تفاصيله

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في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجددا. جرى تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل اليورو خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن عززت مؤشرات على بعض الثبات في التضخم بالولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.في غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم، ويترقب المستثمرون تلميحات حول مدى قرب خفض الفائدة مجددا.

وارتفع الدولار مقابل الين عقب جلسة متقلبة أمس شهدت انخفاض العملة الأمريكية بنحو 1.24 بالمئة إلى أدنى مستوى هذا العام قبل أن تعوض كل خسائرها عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.

وارتفع الدولار 0.31 بالمئة إلى 142.805 ين بحلول الساعة 0505 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 0.41 بالمئة. وهبط إلى 140.71 ين للمرة الأولى منذ 28 كانون الأول في الجلسة السابقة، عقب تعليقات ناكاجاوا، بحسب وكالة "رويترز".



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يماثل التقدم الذي أحرزه في تموز. ولكن باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة، بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

واستقر اليورو عند 1.10165 دولار، ليظل قريبا من المستوى المتدني الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.1002 دولار، وهو الأضعف منذ 16 آب.



كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3050 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.30025 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 20 آب.



وانخفض الفرنك السويسري مع ارتفاع الدولار 0.11 بالمئة إلى 0.8531 فرنك، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 21 آب عند 0.8544 فرنك أمس الأربعاء.



وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسين للمخاطر، مع اقتفاء الأسهم الآسيوية أثر مكاسب وول ستريت.



وصعد الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.6690 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.6152 دولار. (سكاي نيوز عربية)