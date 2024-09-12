Advertisement

بات تشانغ ييمينغ، المؤسس المشارك لشركة "بايت دانس"، مالكة التطبيق الشهيرك "تيك توك"، أغنى شخص في الصين بثروة تقدر بنحو 45.6 مليار دولار.ووفق تقديرات مجلة "فوربس"، فقد تفوق ييمينغ على تشونجغ شانشان، رئيس مجلس إدارة "نونجفو سبرينغ" المتخصصة في إنتاج المياه المعبأة والذي تُقدر ثروته عند 43.3 مليار دولار.وجاء تربع مؤسس "بايت دانس" على عرش أثرياء الصين، نتيجة تراجع ثروة شانشان البالغ من العمر 69 عاماً، ولذي يمتلك ثروة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار إثر هبوط سهم "نونجفو سبرينغ" المدرج في هونغ كونغ 7.5 بالمئة منذ إعلان نتائج أعمال سلبية في 28 آب الماضي.وظل ييمينغ البالغ من العمر 40 عاماً، محافظاً على قيمة ثروته رغم تراجع تقييم "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" غير المدرجة في البورصة؛ إلى 217 مليار دولار من ذروته عند 400 مليار دولار في عام 2021 بحسب تقديرات "فوربس".