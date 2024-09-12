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إقتصاد

الذهب يرتفع إلى مستوى تاريخي جديد

Lebanon 24
12-09-2024 | 10:10
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صعد الذهب في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز مستوى 2570 دولارا للأونصة.

وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر ي بورصة نيويورك بنحو 1% إلى 2567.6 دولار للأونصة، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العقود عند مستوى تاريخي جديد عند 2570.85 دولار للأونصة.
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وخلال العام الجاري سجل الذهب أرقاما قياسية مرات عديدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية في العالم، إذ يعد المعدن النفيس ملاذا آمنا.
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