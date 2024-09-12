الذهب يرتفع إلى مستوى تاريخي جديد

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صعد الذهب في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز مستوى 2570 دولارا للأونصة.وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر ي بورصة نيويورك بنحو 1% إلى 2567.6 دولار للأونصة، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العقود عند مستوى تاريخي جديد عند 2570.85 دولار للأونصة.وخلال العام الجاري سجل الذهب أرقاما قياسية مرات عديدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية في العالم، إذ يعد المعدن النفيس ملاذا آمنا.