مع تضرر إنتاج أميركا بسبب إعصار فرنسين.. النفط يقفز 3%

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قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة وسط تقييم المنتجين للأضرار التي لحقت بإنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك بعد مرور الإعصار فرنسين بمناطق إنتاج النفط البحرية قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة استوائية.وقدر محللو يو.بي.إس أن ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من إنتاج خليج المكسيك تعطل بسبب العاصفة التي ضربت منطقة جنوب نهر المسيسيبي في وقت مبكر اليوم الخميس.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار أو 2.47 بالمئة إلى 68.97 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل.