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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع بأسبوع لتنهي سلسلة من الخسائر

Lebanon 24
14-09-2024 | 04:48
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ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجعها الجمعة، بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار "فرنسين".

كما أظهرت البيانات وجود زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة.

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تحركات الأسعار

أنهت العقود الآجلة للنفط الأسبوع على ارتفاع عقب مكاسب ضخمة ذات صلة بالإعصار في وقت مبكر من الأسبوع، لتوقف بذلك سلسلة من الخسائر.
وسجل برنت زيادة بنحو 0.8 بالمئة منذ تسوية جلسة الجمعة الماضية، بينما بلغت مكاسب الخام الأميركي نحو 1.4 بالمئة.

وخلال تداولات الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.61 دولارا للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.65 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية حتى أمس الخميس أن الإعصار "فرنسين" تسبب في توقف 42 بالمئة تقريبا من إنتاج النفط في منطقة ساحل الخليج التي تضخ قرابة 15 بالمئة من الإنتاج الأميركي.

وتأثرت أسعار الخام أيضا بعدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الذي أصدرته مجموعة خدمات الطاقة "بيكر هيوز"، والتي أفادت بوجود أكبر زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي منذ عام.
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