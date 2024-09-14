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إقتصاد

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى مقابل الين

Lebanon 24
14-09-2024 | 05:16
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إنخفض الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين، بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
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وقال محللون إن تحوّل توقعات السوق سببه تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الخميس عن صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"فاينانشال تايمز" تفيد بأن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال خيارا، بالإضافة إلى تعليقات من مسؤول سابق بالمركزي الأميركي تدعم خفض الفائدة بحجم كبير.

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعودا من نسبة بلغت 15 بالمئة في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس.

وتوقعت الأسواق أيضا خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعا من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.


هبط الدولار بنسبة 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر.

كما انخفض الدولار أمام الين واحدا بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.
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