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إقتصاد
تصعيد تجاري بين الصين وأميركا.. بكين تدعو إلى إلغاء الرسوم الجمركية فورًا
Lebanon 24
14-09-2024
|
14:15
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قالت وزارة التجارة الصينية في بيان، السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية.
وحثت وزارة التجارة الصينية واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها "مخالفات".
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وطالبت الولايات المتحدة بإلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع الواردة من الصين.
وأضاف بيان وزارة التجارة الصينية: "ستتخذ بكين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".
وبنهاية آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تماشيا مع إجراءات أميركية تسعى لوقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
واتهم ترودو الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، "بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى" فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.
ويوظف قطاع تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف شخص، وضخت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمان سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية. (سكاي نيوز)
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