Advertisement

إقتصاد

صعود البيتكوين في ظل مكاسب أسهم التكنولوجيا.. كيف يتفاعل السوق مع التغيرات الاقتصادية؟

Lebanon 24
14-09-2024 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1246736-638619478072627050.jpeg
Doc-P-1246736-638619478072627050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت عملة بيتكوين فوق 58 ألف دولار خلال ساعات الصباح الآسيوية، اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأميركية والمكاسب في سوق الأسهم الآسيوية.

ومع ذلك، تراجعت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة إلى التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، بعد سلسلة تدفقات داخلية استمرت يومين - حيث خسرت 43 مليون دولار بقيادة تدفقات خارجية بقيمة 54 مليون دولار من صندوق "ARKB" التابع لشركة Ark Invest.
Advertisement

ودعمت بيانات التضخم الأميركية لشهر آب الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة حيث ارتفع التضخم الأساسي بشكل أسرع من المتوقع إلى أكثر من 0.3%.

وفي هذه الأثناء، اختتم صانع الرقائق إنفيديا تعاملات يوم الأربعاء بارتفاع بنسبة 8.2%، في حين قفزت الأسهم الرئيسية مايكروسوفت، وغوغل، وأبل، بنحو 2.13%.

وانتشرت المكاسب في آسيا يوم الخميس مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
 
خرج مؤشر نيكاي 225 الياباني من سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مع تراجع الين قليلاً بعد ارتفاع قياسي يوم الثلاثاء مقابل الدولار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، أحدثت سلسلة الكتل Sui ذات الطبقة 1 موجات يوم الخميس حيث تفوقت الرمز المميز على السوق، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 16% وفقاً لبيانات مؤشرات CoinDesk، مقابل ارتفاع بنسبة 1.67% في مؤشر CoinDesk 20 الأوسع.

من المرجح أن تتفوق SUI على السوق بسبب الإعلان الأخير لشركة Grayscale عن فتح Grayscale Sui Trust.

وفقاً لصفحة معلومات عامة من Grayscale، فإن القيمة الصافية للأصول لكل وثيقة من الصندوق هي 13.50 دولار، بينما تحتوي كل وثيقة على 14.95 رمز SUI، مما يجعل قيمة كل رمز Sui في Trust تعادل 90 سنتاً. بالنظر إلى القيمة الحالية لـ Sui التي تزيد قليلاً عن 1 دولار، يبدو أن السوق تستعد لخصم Grayscale.

في مكان آخر، سجلت رموز الذكاء الاصطناعي مكاسب متواضعة حيث ذكرت بلومبرغ أن OpenAI تخطط لجمع 6.5 مليار دولار بتقييم 150 مليار دولار.
 
ارتفع رمز NEAR Protocol بنسبة 6%، بينما ارتفع رمز FET الخاص بتحالف الذكاء الاصطناعي الفائق بنسبة 9% ويتداول فوق 1.40 دولار.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة العملاء الخاصين في Henley & Partners أحمد برغل، إن معظم الدول التي يتركز فيها مليونيرات بيتكوين لديها برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.

وأضاف أن السلفادور هي الدولة الوحيدة التي تقدم الجنسية عن طريق استثمار مليون دولار في بيتكوين. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:05 | 2024-09-14
14:45 | 2024-09-14
14:15 | 2024-09-14
12:29 | 2024-09-14
11:26 | 2024-09-14
10:48 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24