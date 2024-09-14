صعود البيتكوين في ظل مكاسب أسهم التكنولوجيا.. كيف يتفاعل السوق مع التغيرات الاقتصادية؟

ارتفعت عملة بيتكوين فوق 58 ألف دولار خلال ساعات الصباح الآسيوية، اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأميركية والمكاسب في سوق الأسهم الآسيوية.



ومع ذلك، تراجعت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة إلى التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، بعد سلسلة تدفقات داخلية استمرت يومين - حيث خسرت 43 مليون دولار بقيادة تدفقات خارجية بقيمة 54 مليون دولار من صندوق "ARKB" التابع لشركة Ark Invest.

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ودعمت بيانات التضخم الأميركية لشهر آب الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة حيث ارتفع التضخم الأساسي بشكل أسرع من المتوقع إلى أكثر من 0.3%.



وفي هذه الأثناء، اختتم صانع الرقائق إنفيديا تعاملات يوم الأربعاء بارتفاع بنسبة 8.2%، في حين قفزت الأسهم الرئيسية مايكروسوفت، وغوغل، وأبل، بنحو 2.13%.



وانتشرت المكاسب في آسيا يوم الخميس مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. ومع ذلك، تراجعت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة إلى التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، بعد سلسلة تدفقات داخلية استمرت يومين - حيث خسرت 43 مليون دولار بقيادة تدفقات خارجية بقيمة 54 مليون دولار من صندوق "ARKB" التابع لشركة Ark Invest.ودعمت بيانات التضخم الأميركية لشهر آب الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة حيث ارتفع التضخم الأساسي بشكل أسرع من المتوقع إلى أكثر من 0.3%.وفي هذه الأثناء، اختتم صانع الرقائق إنفيديا تعاملات يوم الأربعاء بارتفاع بنسبة 8.2%، في حين قفزت الأسهم الرئيسية مايكروسوفت، وغوغل، وأبل، بنحو 2.13%.وانتشرت المكاسب في آسيا يوم الخميس مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

خرج مؤشر نيكاي 225 الياباني من سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مع تراجع الين قليلاً بعد ارتفاع قياسي يوم الثلاثاء مقابل الدولار الأميركي.



وفي الوقت نفسه، أحدثت سلسلة الكتل Sui ذات الطبقة 1 موجات يوم الخميس حيث تفوقت الرمز المميز على السوق، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 16% وفقاً لبيانات مؤشرات CoinDesk، مقابل ارتفاع بنسبة 1.67% في مؤشر CoinDesk 20 الأوسع.



من المرجح أن تتفوق SUI على السوق بسبب الإعلان الأخير لشركة Grayscale عن فتح Grayscale Sui Trust.



وفقاً لصفحة معلومات عامة من Grayscale، فإن القيمة الصافية للأصول لكل وثيقة من الصندوق هي 13.50 دولار، بينما تحتوي كل وثيقة على 14.95 رمز SUI، مما يجعل قيمة كل رمز Sui في Trust تعادل 90 سنتاً. بالنظر إلى القيمة الحالية لـ Sui التي تزيد قليلاً عن 1 دولار، يبدو أن السوق تستعد لخصم Grayscale.



في مكان آخر، سجلت رموز الذكاء الاصطناعي مكاسب متواضعة حيث ذكرت بلومبرغ أن OpenAI تخطط لجمع 6.5 مليار دولار بتقييم 150 مليار دولار.

ارتفع رمز NEAR Protocol بنسبة 6%، بينما ارتفع رمز FET الخاص بتحالف الذكاء الاصطناعي الفائق بنسبة 9% ويتداول فوق 1.40 دولار.



وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة العملاء الخاصين في Henley & Partners أحمد برغل، إن معظم الدول التي يتركز فيها مليونيرات بيتكوين لديها برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.



وأضاف أن السلفادور هي الدولة الوحيدة التي تقدم الجنسية عن طريق استثمار مليون دولار في بيتكوين. (العربية)