"أزمة الشوكولاتة الجزائرية".. فرنسا تمنع "المرجان" بعد إقبال غير مسبوق على المنتج

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وكشفت مصادر أن السلطات الفرنسية حجزت حاويات مليئة بمنتج الشوكولاتة الجزائرية الشهيرة "المرجان" في ميناء مرسيليا.وقال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، إن "الشحنة الأخيرة من "المرجان" لم يسمح بتفريغها في أوروبا"، وفق ما نقله موقع "أوراس" الجزائري.وذكر زبدي، أن قرار عدم الترخيص باستيراد المنتج الجزائري يستند إلى "المادة 20 الفقرة الثالثة من اللائحة رقم 2202/2292 للاتحاد الأوروبي".وتنص هذه المادة على منع الحليب ومشتقاته من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا بعد اتفاق حتى يتم إدراج البلد في القائمة المسموحة.وتخضع منتجات الألبان في أوروبا للمراقبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ويتم تطبيق متطلبات صحة الحيوانات في كل مرحلة من مراحل إنتاج ومعالجة وتوزيع منتجات الألبان.ويحول تطبيق المتطلبات نفسها لطرح الحليب ومنتجات الحليب في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون دخول الحليب ومنتجات الحليب، التي قد تحمل أمراض معدية تشكل خطراً على الماشية أو البشر، إلى دول الاتحاد الأوروبي.لكن مصطفى زبدي شكّك في الأسباب الحقيقية وراء توقف استيراد عجينة المرجان إلى أوروبا، وقال "كان المنتج يصول ويجول… وعندما أصبح يشكل خطراً على منتجهم المحبوب، قاموا بكل التحاليل وخرجت كل اللوائح".وأضاف زبدي: "سيكون لنا موقف صارم كمستهلكين حين تحصلنا على الوثائق الرسمية بالمنع".على الرغم من عملها لنحو 30 عاماً، لم تشهد خلالها هذه الشهرة العالمية، فوجئت شركة جزائرية عائلية بعدد هائل من مقاطع الفيديو يتحدث عن منتجها للشكولاتة القابلة للفرد أو ما يعرف بشكل دارج سواء كتعريب للكلمة من الفرنسية بـ "تارتين"، أو من الإنجليزية "سبريد".تأسست شركة "Cebon"، أو سيبون منذ عام 1997، في مجال إنتاج السلع الغذائية والمحليات ومكسبات الطعم، كشركة عائلية، وظل عملها ينمو بمعدلات طبيعية حتى إطلاق منتج للشكولاتة السائلة في عام 2021، والذي اشتهر في الجزائر، ولم يتجاوز الحدود بصورة رسمية إلا عبر الهدايا التي يحملها البعض إلى أصدقائهم في فرنسا.ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحول المنتج إلى قصة كبرى، تناولتها العديد من البرامج المتلفزة في فرنسا، وانتشرت لها مقاطع فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لطوابير من العملاء في محال التجزئة ينتظرون دورهم للحصول على "المرجان". (العربية)