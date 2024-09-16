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إقتصاد

أرامكو السعودية تعزز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:35
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أعلنت شركة "ميد أوشن" للطاقة، اليوم الإثنين، أن أرامكو السعودية ستزيد حصتها في الشركة إلى 49%، وستمول استحواذ "ميد أوشن" على حصة جديدة تبلغ 15% في شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال من شركة هانت أويل.
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وقالت ميد أوشن في بيانها إن كلا من شركتي هانت وميد أوشن ستمتلكان 35 بالمئة في بيرو للغاز الطبيعي المسال عند إتمام الصفقة.

وأضافت: "من شأن الاستثمار الإضافي لأرامكو في ميد أوشن أن يعزز مكانتهما في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويتيح لكلا الطرفين مزيدا من الفرص في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيد في أميركا الجنوبية".

وستمتلك أرامكو حصة غير مباشرة قدرها 17.2 بالمئة في بيرو للغاز الطبيعي المسال.
 
ووافقت أرامكو السعودية العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية في ميد أوشن للطاقة من شركة الاستثمار الأميركية إي.آي.جي مقابل 500 مليون دولار لتغزو أسواق الغاز الطبيعي المسال في الخارج للمرة الأولى، دون الكشف عن حجم الحصة.

ولم تكشف ميد أوشن عن القيمة التي ستدفعها مقابل الحصة في شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال أو حجم التمويل المقدم من أرامكو.
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