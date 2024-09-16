26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بقيادة لبنانية.. بنك "HSBC" أمام أكبر عملية هيكلة في أوروبا
Lebanon 24
16-09-2024
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد جورج الحداري أنه يسعى لوضع بصمته على "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings)، وذلك بعد أسبوعين فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي الجديد للبنك.
ويدرس الحداري بدء ما يمكن أن يُوصف بعملية إعادة الهيكلة الأهم بالنسبة إلى البنك على امتداد أكثر من عقد. كما يدرس إمكانية تصفية بعض الأعمال غير الأساسية، ويحث الموظفين على ترشيد التكاليف.
Advertisement
الحداري قام بزيارة سريعة لأحد فروع "إتش إس بي سي" ومركز إدارة الثروات، حيث أمضى بعض الوقت مع موظفي قسم الخدمات المصرفية التجارية في الفرع، بحضور ديفيد لياو، الرئيس المشارك لأعمال البنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما التقى بمسؤولين من الحكومة وجهات تنظيمية.
بداية مهام منصبه انطلاقاً من مركز الأعمال في آسيا كانت إشارةً واضحة إلى أمر مفاده أنه الرغم من أن معظم مسيرة الحداري المهنية كانت خارج آسيا، إلا أنه يدرك أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى البنك.
وقال متحدث باسم "إتش إس بي سي" في بيان عن الأيام الأولى للحداري في منصبه: "هونغ كونغ سوق مهمة للغاية بالنسبة لنا، وكان جورج حريصاً على بدء مهامه من هنا". رفض البنك التعليق على المناقشات المبكرة بشأن استراتيجية البنك المستقبلية.
وخلال جولاته، قال الحداري، الذي قضى السنوات القليلة الماضية في تعلم لغة الماندرين، للموظفين في اجتماع مفتوح إن التركيز سيستمر على التكاليف في جميع أقسلم البنك العملاق، وفقاً لأشخاص حضروا اللقاء. لكنه أوضح لهم أن تركيزه الأكبر سيكون على ضمان إنفاق البنك بشكل رشيد، وليس على مجرد تقليص الإنفاق، بحسب ما ذكره الحاضرون. (بلومبرغ)
إقتصاد
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل منزلهما الفخم.. شاهدوا ماذا فعل ناصيف زيتون مع زوجته دانييلا رحمة تحت المطر (فيديو)
Lebanon 24
من داخل منزلهما الفخم.. شاهدوا ماذا فعل ناصيف زيتون مع زوجته دانييلا رحمة تحت المطر (فيديو)
00:25 | 2024-09-16
16/09/2024 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في عام 2025.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في عام 2025.. هل أنت من بينها؟
01:59 | 2024-09-16
16/09/2024 01:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين الخصوصية؟".. ملكة جمال لبنان السابقة العروس مايا رعيدي تنشر صورا جريئة من شهر العسل!
Lebanon 24
"وين الخصوصية؟".. ملكة جمال لبنان السابقة العروس مايا رعيدي تنشر صورا جريئة من شهر العسل!
01:42 | 2024-09-16
16/09/2024 01:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزلهما في اليونان.. صورة رومانسية تجمع الفنان راغب علامة وزوجته
Lebanon 24
من داخل منزلهما في اليونان.. صورة رومانسية تجمع الفنان راغب علامة وزوجته
02:51 | 2024-09-16
16/09/2024 02:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كوميدي لبناني شهير يدخل القفص الذهبي.. وهذه "عروسته" كاتيا (فيديو)
Lebanon 24
كوميدي لبناني شهير يدخل القفص الذهبي.. وهذه "عروسته" كاتيا (فيديو)
23:00 | 2024-09-15
15/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:16 | 2024-09-16
في لبنان.. هكذا تستطيع أن تحمي نفسك من استغلال التجّار!
15:38 | 2024-09-16
قائمة أغنياء الصين تتبدل.. إليكم من حلّ أولاً
12:35 | 2024-09-16
أرامكو السعودية تعزز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال.. اليكم التفاصيل
11:55 | 2024-09-16
"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لتونس
09:35 | 2024-09-16
الأرجنتين.. ميزانية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى صفر
06:02 | 2024-09-16
ياسين: نحتفل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأسيس وحدة الأوزون الوطنية
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 02:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 02:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 02:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24