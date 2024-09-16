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إقتصاد

بقيادة لبنانية.. بنك "HSBC" أمام أكبر عملية هيكلة في أوروبا

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:43
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أكد جورج الحداري أنه يسعى لوضع بصمته على "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings)، وذلك بعد أسبوعين فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي الجديد للبنك.  

ويدرس الحداري بدء ما يمكن أن يُوصف بعملية إعادة الهيكلة الأهم بالنسبة إلى البنك على امتداد أكثر من عقد. كما يدرس إمكانية تصفية بعض الأعمال غير الأساسية، ويحث الموظفين على ترشيد التكاليف.
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الحداري قام بزيارة سريعة لأحد فروع "إتش إس بي سي" ومركز إدارة الثروات، حيث أمضى بعض الوقت مع موظفي قسم الخدمات المصرفية التجارية في الفرع، بحضور ديفيد لياو، الرئيس المشارك لأعمال البنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما التقى بمسؤولين من الحكومة وجهات تنظيمية.

بداية مهام منصبه انطلاقاً من مركز الأعمال في آسيا كانت إشارةً واضحة إلى أمر مفاده أنه الرغم من أن معظم مسيرة الحداري المهنية كانت خارج آسيا، إلا أنه يدرك أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى البنك.

وقال متحدث باسم "إتش إس بي سي" في بيان عن الأيام الأولى للحداري في منصبه: "هونغ كونغ سوق مهمة للغاية بالنسبة لنا، وكان جورج حريصاً على بدء مهامه من هنا". رفض البنك التعليق على المناقشات المبكرة بشأن استراتيجية البنك المستقبلية.

وخلال جولاته، قال الحداري، الذي قضى السنوات القليلة الماضية في تعلم لغة الماندرين، للموظفين في اجتماع مفتوح إن التركيز سيستمر على التكاليف في جميع أقسلم البنك العملاق، وفقاً لأشخاص حضروا اللقاء. لكنه أوضح لهم أن تركيزه الأكبر سيكون على ضمان إنفاق البنك بشكل رشيد، وليس على مجرد تقليص الإنفاق، بحسب ما ذكره الحاضرون. (بلومبرغ)

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