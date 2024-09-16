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إقتصاد

قائمة أغنياء الصين تتبدل.. إليكم من حلّ أولاً

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:38
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استعاد بوني ما، المؤسس المشارك لشركة "تينسنت هولدينغز ليمتد"، صدارة قائمة الأثرياء في الصين، ليصبح أحدث ملياردير من شركة تقنية يصل إلى هذا الإنجاز.
وأدت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى انخفاض أسعار بعض الأسهم المدرجة في هونغ كونغ يوم الاثنين، ما سمح لبوني ما بتجاوز زونغ شانشان، قطب المياه المعبأة، بثروة بلغت 44 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. بينما تراجع زونغ إلى المركز الثالث، وجاء تشانغ ييمينغ، مؤسس شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك" (TikTok)، في المرتبة الثانية.
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وتضخمت ثروة "ما" مؤخراً بفضل أداء "تينسنت" الذي تجاوز أي منافس من نفس الحجم، مدعوماً بانتعاش ألعاب الفيديو في الصين، أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.
 
وكان النجاح الذي حققته الألعاب الضخمة مثل (DnF Mobile to Black Myth: Wukong)، وهي ظاهرة ثقافية دعمتها الشركة جنباً إلى جنب مع تعهدات الدعم من بكين، قد ساهم في دفع "تينسنت" إلى مستويات لم تشهدها منذ ذروة الإنترنت في فترة جائحة كوفيد-19. (بلومبيرغ)

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