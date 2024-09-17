26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من الفوضى إلى الاستقرار.. كيف أظهرت أفغانستان بوادر تحسن اقتصادي تحت حكم طالبان؟
Lebanon 24
17-09-2024
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظهر المؤشرات تحسن اقتصاد أفغانستان مع استمرار مشكلات وصعوبات كبيرة في جوانب أخرى بعد 3 سنوات من سيطرة حركة طالبان على الحكم وتكهنات بعدم قدرتها على منع اقتصاد البلد من الانهيار.
Advertisement
وذكر البنك الدولي في تقرير (مراقبة اقتصاد أفغانستان) عن شهر آب الماضي أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأ المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.
لكن على الرغم من هذه المكاسب المتواضعة، فإن التوقعات الاقتصادية الشاملة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فما زالت أفغانستان تفتقر إلى محركات النمو المستدام، وتحتاج إلى عمل دؤوب ضد ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة القيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وفق التقرير.
يقول وليام بايرد الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن "قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات".
وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت:
انخفاضا في الفساد في الجمارك.
تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة.
تضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق ( كان يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد.
التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية.
زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب.
وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني فبحلول شباط 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي.
وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.
وحسب التقرير، فإن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار و العملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ آب 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 "أفغانيا" مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني لأسباب منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وتقليص المساعدات الدولية.
ويضيف مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن من بين أسباب استقرار سعر صرف العملة الأفغانية وتماسك الاقتصاد الأفغاني وصول 40 مليون دولار إلى البلد شهريا (إلى البنك المركزي الأفغاني) وإنفاقها كمساعدات عبر المؤسسات غير الحكومية.
وتشكّل التحويلات الشهرية للأفغان المغتربين لذويهم رافدا مهما لاقتصاد البلد وسببا لاستقرار سعر صرف العملة الأفغانية، وكان البنك المركزي الأفغاني قدّر حجم هذه التحويلات في عام 2020 بـ722 مليون دولار و في عام 2021 بـ700 مليون دولار، كما أن تقديرات البنك الدولي في عام 2021 أكدت أن حجم تلك التحويلات بلغ 789 مليون دولار وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن هذه الأرقام كانت قبل عودة طالبان إلى الحكم واليوم بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإن ثمة ارتفاعا في حجم تحويلات المغتربين الأفغان لدعم عائلاتهم بما يتجاوز المليار دولار في السنة.(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
Lebanon 24
بعد تحضير ناصيف زيتون الفلافل.. فيديو جديد لدانييلا رحمة شاهدوا ماذا فعلت
02:26 | 2024-09-17
17/09/2024 02:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
Lebanon 24
برفقة حراس شخصيين وموكب أمني.. شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت! (صور)
04:11 | 2024-09-17
17/09/2024 04:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
أكثر من ألف جريح... حدث أمنيّ كبير في الضاحية الجنوبيّة ولبنان إليكم ما فجّره العدوّ الإسرائيليّ
09:01 | 2024-09-17
17/09/2024 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مفاجئة وعاجلة عن "حادثة البيجر".. هكذا تمّ تفجيرها!
Lebanon 24
معلومات مفاجئة وعاجلة عن "حادثة البيجر".. هكذا تمّ تفجيرها!
14:34 | 2024-09-17
17/09/2024 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عملية "تفجير البيجر".. من أصيب بسببها؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن عملية "تفجير البيجر".. من أصيب بسببها؟
11:58 | 2024-09-17
17/09/2024 11:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:11 | 2024-09-17
أسواق الأسهم في ترقب.. تأثير قرار خفض الفائدة الفيدرالية على الأسواق
15:58 | 2024-09-17
حظر مفاجئ لشوكولاتة "المرجان" في فرنسا.. تحقيق يكشف تفاصيل جديدة
15:46 | 2024-09-17
أسواق تل أبيب تتأثر بتزايد المخاوف السياسية.. انخفاض في البورصة وسعر الشيكل
15:42 | 2024-09-17
روسيا توافق على خط أنابيب في الكونغو.. استحواذ 90% للشركة الروسية
13:42 | 2024-09-17
بعد لقب "أسوأ شركة طيران في أوروبا".. ويز إير تستعد لتحدي جديد في رحلات طويلة!
09:42 | 2024-09-17
دولة عربية في الصدارة.. إلى أين يتّجه أصحاب الملايين؟
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
18/09/2024 00:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
18/09/2024 00:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
18/09/2024 00:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24