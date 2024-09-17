روسيا توافق على خط أنابيب في الكونغو.. استحواذ 90% للشركة الروسية

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وسيربط خط الأنابيب ميناء بوانت نوار في غرب الكونغو بالعاصمة برازافيل.وأوضحت موسكو أنه من المقرر تأسيس شركة مشتركة لإدارة مشروع إنشاء خط الأنابيب على أن تستحوذ روسيا على حصة 90% في الشركة.ومن المتوقع إدراج البنود المتعلقة بالمسائل الفنية والاقتصادية في اتفاقية الامتياز.وتعهدت روسيا بتوفير التمويل والمعدات والأفراد لإنشاء خط الأنابيب، فضلا عن إمداده بالوقود عند الحاجة. ومن المتوقع أن توافق الكونغو على تسهيلات ضريبية متنوعة.وبعد انهيار علاقتها بأوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط 2022، تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية. (العربية)