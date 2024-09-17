حظر مفاجئ لشوكولاتة "المرجان" في فرنسا.. تحقيق يكشف تفاصيل جديدة

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وأوضحت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية أن تحقيقا يُجرى حاليا لتحديد أسباب استمرار وجود هذا المنتج في السوق الفرنسية.وأشارت إلى أنه "في ظل عدم استيفاء الجزائر جميع الشروط اللازمة" للسماح لها بـ"تصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي بحسب المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة الحيوانية وسلامة الغذاء" فإن "استيراد هذه السلعة ليس مسموحا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به".وكانت سلسلة المتاجر الفرنسية العملاقة "كارفور" قد أعلنت الخميس الماضي أنها تريد "طرح منتجات المرجان المصنوعة من شركة "سيبون" الجزائرية في متاجرها خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.ولفتت وزارة الزراعة الفرنسية إلى أن تحقيقا فُتح "من أجل تحديد آليات التحايل التي ربما سمحت حتى الآن بطرح هذه السلعة في السوق" المحلية.وبحسب المصدر نفسه، فإن "شحنتين من منتجات "المرجان" محتجزتان حاليا عند نقاط التفتيش الحدودية الفرنسية.كما نقلت وسائل إعلام فرنسية -بينها صحيفة "لوموند"- عن وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء قولها إن الحظر يأتي لإجراء تحقيق بشأن استمرار وجود الشوكولاتة الجزائرية في أسواقها.وتحظى شوكولاتة "المرجان" القابلة للدهن بتغطية إعلامية كبيرة في فرنسا، خصوصا في ظل الرواج الكبير الذي حققته عبر حسابات لمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي.وفي فرنسا، تحتل منتجات "نوتيلا" المصنوعة من شركة "فيريرو" العملاقة الصدارة في هذا المجال، إذ تستحوذ على أكثر من 3 أرباع سوق الشوكولاتة القابلة للدهن في محلات السوبرماركت، وفق بيانات اتحاد القطاع.وقالت شركة "فيريرو" لوكالة الصحافة الفرنسية إنها باعت "نحو 90 مليون علبة نوتيلا في فرنسا" العام الماضي، أي أقل بقليل من 3 عبوات (2.85) كل ثانية.