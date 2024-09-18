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إقتصاد
وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة.. استقرار في اسعار الذهب
Lebanon 24
18-09-2024
|
02:20
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.
تحديث الأسعار
ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.
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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.
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