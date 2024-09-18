العتيق نوه بمركز البحوث الصيدلانية والطبية: انجاز حيوي يدعم الاقتصاد بزيادة فرص العمل

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رأى رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل عبدو العتيّق في بيان، ان "مركز البحوث الصيدلانية والطبية "The LAU Pharmaceutical and Medical Research Center" الذي تم وضع حجر الاساس له في المجمع الصناعي الجامعي في حرم الجامعة في بلاط برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، يضع لبنان على خريطة الابحاث الجنائية ويعتبر انجازا كبيرا وحيويا لبلدتنا ولقضاء جبيل وللبنان لما يشكل من ثورة علمية وما يؤمنه من فرص عمل لعدد كبير من الشباب اللبناني".ولفت الى ان "هذا المركز الجديد منشأة علمية متقدمة مخصصة لتطوير البحوث الصيدلانية وتعزيز الرعاية الصحية في لبنان وتحديثها. وسينهض بدور رئيسي وريادي في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية الجنيسة "Generic" من خلال دراسات التكافو الحيوي، كما يساهم في تطوير التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والهيئات التنظيمية لتعزيز مكانة لبنان كرائد في مجال البحوث الصيدلانية والابتكار في قطاع الادوية".كما لفت الى ان "هذا المركز سيساهم عند إطلاقه بتعزيز قطاع صناعة الادوية في لبنان الذي يحتل مركزا متقدما بين الصناعات اللبنانية، ويشكل هذا القطاع ركنا أساسيا في النظامين الصحي والاقتصادي، ويساهم في خفض فاتورة الدواء الملقاة على كاهل المواطن خصوصا ان معدل أسعار الادوية المصنعة محليا ادنى بنسبة 50 بالمئة من مثيلاتها المستوردة، كما يدعم قطاع الادوية والاقتصاد في لبنان من خلال زيادة فرص العمل والدخل الوطني". (الوكالة الوطنية)