Advertisement

إقتصاد

العتيق نوه بمركز البحوث الصيدلانية والطبية: انجاز حيوي يدعم الاقتصاد بزيادة فرص العمل

Lebanon 24
18-09-2024 | 07:30
A-
A+

Doc-P-1248283-638622667477499624.jpeg
Doc-P-1248283-638622667477499624.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل عبدو العتيّق في بيان، ان "مركز البحوث الصيدلانية والطبية "The LAU Pharmaceutical and Medical Research Center" الذي تم وضع حجر الاساس له في المجمع الصناعي الجامعي في حرم الجامعة في بلاط برعاية وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، يضع لبنان على خريطة الابحاث الجنائية ويعتبر انجازا كبيرا وحيويا لبلدتنا ولقضاء جبيل وللبنان لما يشكل من ثورة علمية وما يؤمنه من فرص عمل لعدد كبير من الشباب اللبناني".
Advertisement
ولفت الى ان "هذا المركز الجديد منشأة علمية متقدمة مخصصة لتطوير البحوث الصيدلانية وتعزيز الرعاية الصحية في لبنان وتحديثها. وسينهض بدور رئيسي وريادي في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية الجنيسة "Generic" من خلال دراسات التكافو الحيوي، كما يساهم في تطوير التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والهيئات التنظيمية لتعزيز مكانة لبنان كرائد في مجال البحوث الصيدلانية والابتكار في قطاع الادوية".
كما لفت الى ان "هذا المركز سيساهم عند إطلاقه بتعزيز قطاع صناعة الادوية في لبنان الذي يحتل مركزا متقدما بين الصناعات اللبنانية، ويشكل هذا القطاع ركنا أساسيا في النظامين الصحي والاقتصادي، ويساهم في خفض فاتورة الدواء الملقاة على كاهل المواطن خصوصا ان معدل أسعار الادوية المصنعة محليا ادنى بنسبة 50 بالمئة من مثيلاتها المستوردة، كما يدعم قطاع الادوية والاقتصاد في لبنان من خلال زيادة فرص العمل والدخل الوطني". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:46 | 2024-09-18
09:30 | 2024-09-18
03:29 | 2024-09-18
03:21 | 2024-09-18
02:20 | 2024-09-18
01:14 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24