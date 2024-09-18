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إقتصاد

بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة تماشياً مع "الفيدرالي" الأميركي

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:00
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قرر عدد من البنوك المركزية الخليجية خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم تخفيض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 22 عاماً.

البنك المركزي السعودي قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي وفق ما أوضحه البيان الصادر عن البنك.
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كما قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 أيلول 2024.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

ومن جهته، قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة 55 نقطة أساس بدءا من يوم الخميس، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 5.2%، على أن يصل سعر فائدة الإقراض إلى 5.7% و5.45% لسعر إعادة الشراء.

في سياق مواز، أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأً من 19 أيلول 2024. (بلومبرغ)
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