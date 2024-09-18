الدولار يرتفع.. واليورو يهبط

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ارتفع الدولار الخميس متعافيا من الهبوط السابق في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات بشأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3199 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.جاء ذلك في أعقاب بيانات صدرت أمس الأربعاء أظهرت أن التضخم استقر في بريطانيا في آب، لكنه تسارع في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنكلترا عن كثب، مما عزز الرهانات على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.6768 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.6210 دولار. (سكاي نيوز)