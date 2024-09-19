جهاز قطر للاستثمار يعتزم توسيع نشاطه في آسيا

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قال رئيس جهاز قطر للاستثمار، الخميس، إن الجهاز يتوسع في أستراليا وكوريا وجنوب شرق آسيا.كما يرى الجهاز فرصا استثمارية تشمل شراء حصص أقلية في شركات تابعة لتكتلات عملاقة وصفقات استحواذ في اليابان وفي قطاع التكنولوجيا في الهند.وجهاز قطر للاستثمار هو أحد أكبر المستثمرين في العالم. وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن الجهاز يدير أصولا إجمالي قيمتها 526 مليار دولار.وقال عبد الله علي الكواري، رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي في جهاز قطر للاستثمار في قمة آسيا 2024 التي نظمها معهد ميلكن في سنغافورة "بالنسبة لأستراليا وكوريا سنبدأ في توظيف أشخاص. بدأنا العمل في اليابان مع الفريق منذ ثلاث سنوات، والآن نضاعفه، وسنوظف المزيد والمزيد من الأشخاص، لذا فهي سوق يجب أن نركز عليها".(سكاي نيوز)