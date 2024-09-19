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إقتصاد
"كيا" تكشف عن سيارة سبورتاج الجديدة
Lebanon 24
19-09-2024
|
16:20
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أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الإطلاق الإقليمي لمركبة كيا سبورتاجL، بقاعدة العجلات الطويلة، التي تجسد إضافة ديناميكية إلى مجموعتها المرموقة من سيارات الدفع الرباعي.
تم الكشف عن المركبة ضمن فعالية اختبار القيادة الحصري في صلالة بسلطنة عمان، خلال شهر ايلول، ومن المتوقع أن تعيد كيا سبورتاج L صياغة مشهد سوق سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم بفضل تعزيزاتها المذهلة وميزاتها المبتكرة.
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حققت كيا سبورتاج، مكانة عالمية قوية، وتم بيع أكثر من 7 ملايين وحدة عبر خمسة أجيال.
وتعد كيا سبورتاج ركيزة أساسية ضمن مجموعة كيا على مدار الـ 30 عاما الماضية، وقد اكتسبت شهرة مرموقة بفضل الموثوقية والابتكار والقيمة. ويُشكل اطلاق كيا سبورتاج L ، خطوة بارزة، تعكس تفاني كيا، في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة والتكيف مع اتجاهات السوق المتطورة.
وتتميز كيا سبورتاج L ، بأداء معزز بفضل محركين من أفضل مجموعات نقل الحركة عالية الأداء في فئتها: محرك 1.5 T ينتج 197 حصانا ومحرك 2.0 T بقوة 233 حصانا، وكلاهما مزود بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات لتحسين الأداء ودعم كفاءة استهلاك الوقود.
وتتميز كيا سبورتاجL بهيكل أطول وقاعدة عجلات رائدة في فئتها (+155 ملم)، مما يوفر مساحة داخلية فائقة لضمان المزيد من الرفاهية والعملية. ويتميز صندوق الأمتعة في الطراز الجديد، بسعة مذهلة تصل إلى 1829 لترا، مع طي مقاعد الصف الثاني، ما يجعلها مثالية للمغامرات العائلية والاستخدام اليومي.
وقال سوهانغ تشانغ، رئيس شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع كيا سبورتاج، بتاريخ عريق وشكلت على مرّ السنين، ركيزة أساسية في تحقيق نجاحات كيا، وبينما نواصل تقديم هذا الطراز ضمن أسواق محددة، فإن إطلاق كيا سبورتاج L يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد على سيارة ذات حجم أكبر وبأداء محسن".
تتميز كيا سبورتاج L بمجموعة قوية من التقنيات المتقدمة وميزات الأمان. وهي مجهزة بشاشتين بانوراميتين مقاس 12.3 بوصة، وباب خلفي كهربائي ذكي، وإضاءة متغيرة بـ 64 لونا، ونظام مراقبة للمحيط، ما يوفر للسائقين تجربة سلسة وممتعة.
وتتضمن حزمة الأمان المتطورة نظام مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار، والتحكم الذكي في السرعة، لضمان أعلى مستويات الأمان لجميع الركاب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الطراز الجديد مساحة داخلية محسنة، ما يجعله أكثر راحة وعملي للاستخدام اليومي. مع أدائها المحسن وتصميمها العصري، تبرز كيا سبورتاج L كخيار رائد في فئة سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم.
خضع الجزء الخارجي لسيارة كيا سبورتاج L ، إلى عملية تجديد شملت حزمة تصميم X-Line، التي تسلط الضوء على شكل جريء وقوي. ويضفي الشبك الأمامي الجديد "Star Chain" - وهو شبك أمامي كبير ومتطور باللون الأسود بتصميم سلسلة نجمية - لمسة ديناميكية، في حين يعزز المصد الأمامي الفريد من نوعه من جماليات السيارة وشخصيتها القوية كسيارة دفع رباعي. وفي الداخل، يوفر التصميم الأفقي ووحدة التحكم المركزية العائمة إحساسا بالرحابة والتخزين الإضافي. (سكاي نيوز)
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