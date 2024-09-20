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إقتصاد

بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.. أسعار النفط ترتفع وهذا ما سجلته

Lebanon 24
20-09-2024 | 00:35
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ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الخميس، بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 1.44 دولار أو 2% إلى 75.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:19 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول 1.53 دولار أو 2.1% إلى 72.44 دولار للبرميل.
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وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة، لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة مقبلة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأميركي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".

وأبقى بنك إنكلترا الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5%.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي فيآب. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في 5 أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع المقبل، لكن ذلك سيكون مؤقتا. (العربية)
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