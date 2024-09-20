الذهب يقترب من ارتفاع قياسي





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2593.79 دولار للأونصة (للأوقية) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.



كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2618.70 دولار، بحسب بيانات "رويترز".



وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "الاتجاهات الحالية إيجابية جدا بالنسبة للذهب، وإذا استمرت هذه الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال 12 شهرا المقبلة".



ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب. تحرك الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة في تعاملات الجمعة المبكرة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية وسط مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2593.79 دولار للأونصة (للأوقية) بحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2618.70 دولار، بحسب بيانات "رويترز".وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "الاتجاهات الحالية إيجابية جدا بالنسبة للذهب، وإذا استمرت هذه الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال 12 شهرا المقبلة".ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وفي الشرق الأوسط، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الخميس أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ ما يقرب من عام من بدء تبادل إطلاق النار مع حزب الله مما يزيد من حدة الصراع بين الجانبين.



وقالت شركة بي.إم.آي في مذكرة "من المتوقع أن تحظى أسعار الذهب بدعم جيد في الأشهر المقبلة بسبب تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات، وكذلك على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.03 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم عند 1080.25 دولار. (سكاي نيوز)