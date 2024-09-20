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إقتصاد

العراق يبيع شحنة خام نادرة بخفض 28 دولارًا للبرميل

Lebanon 24
20-09-2024 | 23:00
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كشفت مصادر عراقية أن شركة تسويق النفط "سومو" باعت 500 ألف برميل من خام "القيارة" بخصم وصفته بالكبير إلى الشركة الأمريكية للتكرير "فاليرو إنرغي".
وأوضحت المصادر أن "سومو" باعت 500 ألف برميل من أصل مليوني برميل تم طرحها من خلال عطاء في منصة مختصة في وقت متأخر الليلة الماضية.
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وذكرت أن الشحنة المقرر تحميلها في الفترة ما بين الـ8 والـ10 من شهر أكتوبر المقبل، بيعت بخصم 28.30 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وعلى أساس التسليم على ظهر ناقلة الخام "نيو داينستي" (FOB) في محافظة البصرة.
كذلك أشارت المصادر إلى أن مليون و500 ألف برميل من خام "القيارة" تبقت ولم يتم بيعها خلال العطاءات.
(روسيا اليوم)
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