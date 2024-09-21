"كوالكوم" تسعى للاستحواذ على "إنتل"

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن شركة كوالكوم تواصلت في الأيام الأخيرة مع شركة إنتل لاستكشاف إمكانية الاستحواذ على شركة صناعة الرقائق المتعثرة، في صفقة تاريخية في القطاع ولكنها قد تواجه العديد من العقبات.ويُشارك الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو أمون شخصيًا في المفاوضات لشراء شركة إنتل التي يبلغ عمرها خمسة عقود، وفقًا للمصدر.