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إقتصاد

"كوالكوم" تسعى للاستحواذ على "إنتل"

Lebanon 24
21-09-2024 | 06:09
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن شركة كوالكوم تواصلت في الأيام الأخيرة مع شركة إنتل لاستكشاف إمكانية الاستحواذ على شركة صناعة الرقائق المتعثرة، في صفقة تاريخية في القطاع ولكنها قد تواجه العديد من العقبات.
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ويُشارك الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو أمون شخصيًا في المفاوضات لشراء شركة إنتل التي يبلغ عمرها خمسة عقود، وفقًا للمصدر.
 
وقال مصدر آخر إن أمون كان يدرس بجدية خيارات مختلفة لصفقة للشركة. (سكاي نيوز)

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