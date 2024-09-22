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إقتصاد
مصر: صناديق الاستثمار في الذهب تعزز الشمول المالي
Lebanon 24
22-09-2024
|
03:35
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أكد مجلس الوزراء المصري أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب ضمن جهوده الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور تمثل خطوة هامة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.
وأوضح المجلس في بيان أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.
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وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تقدم مزايا مثل تنويع الخيارات الاستثمارية، وتحسين مستويات الشمول المالي إضافة إلى تعزيز التنظيم والرقابة على استثمارات المواطنين في الذهب.. منوها إلى إشادة مجلس الذهب العالمي بالتجربة المصرية تحويل الذهب إلى أداة استثمارية سهلة التداول .
وأضاف البيان أن صناديق الاستثمار حققت إنجازات كبيرة حتى أب 2024 بعدما زاد صافي أصول صندوق "AZ-Gold" إلى 825.6 مليون جنيه وبلغ عدد المستثمرين فيه 131 ألفاً، فيما وصل صافي أصول صندوق "بلتون ايفولف" إلى 63.6 مليون جنيه، وصافي أصول صندوق "دهب" إلى 35.8 مليون جنيه. (سكاي نيوز)
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