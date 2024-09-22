البنك المركزي المصري يعلن عن طرح أسهم المصرف المتحد في البورصة قبل نهاية 2025

Advertisement

ولم يذكر البنك حجم الحصة لكنه قال إنه "يعمل حاليا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية".وأضاف البنك أنه "من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب".وقال بيان البنك المركزي "شهد مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (2.2 مليار دولار) في حزيران 2024".وأضاف أن صافي أرباح البنك ارتفع "من 1145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في كانون الأول 2021 إلى 1742 مليون جنيه (36.3 مليون دولار) بنهاية كانون الأوّل 2023".ولدى المصرف المتحد 68 فرعا يعمل بها نحو 1800 موظف.كان البنك المركزي أرسل للبنوك الاستثمارية طلبا لتقديم مقترحات في آذار 2023 للقيام بدور استشاري في بيع الحصة بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مع صندوق الثروة السعودي بشأن الاستحواذ على حصة.ووضعت الحكومة المصرية في أوائل 2023 حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل.وتسعى مصر إلى بيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في حزيران المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعته في آذار مع صندوق النقد الدولي.وقالت مصر إنها ستبيع أصولا إضافية بالدولار أو بالجنيه المصري بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. (الجزيرة)