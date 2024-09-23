Advertisement

إقتصاد

خوفًا من الأزمة.. الأرجنتين تلجأ إلى انقطاعات كهرباء مجدولة

Lebanon 24
23-09-2024 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1250315-638626718202751585.png
Doc-P-1250315-638626718202751585.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خوفا من الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، تخطط الأرجنتين للجوء إلى انقطاعات كهرباء مجدولة، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة التي ستجبر العملاء على زيادة استخدام أجهزة التكييف.

وصرح رئيس ديوان الوزراء غييرمو فرانكوس لمحطة إذاعة "راديو ميتري" أن الحكومة تخطط لهذه الانقطاعات بعد سنوات من الإهمال الذي ترك شبكة الكهرباء غير قادرة على تلبية الطلب المفاجئ على الطاقة.
Advertisement

أضاف فرانكوس أن الفكرة تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات مع المستخدمين الصناعيين، وهو إجراء اتخذته الحكومات سابقاً خلال نقص الغاز الطبيعي.

ويُتوقع أن يؤدي نمط مناخي يُعرف بـ"لا نينيا"، والذي يتشكل على مستوى العالم، إلى جعل صيف الأرجنتين أكثر حرارة وجفافاً من المعتاد. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:30 | 2024-09-23
04:22 | 2024-09-23
03:59 | 2024-09-23
03:12 | 2024-09-23
01:05 | 2024-09-23
01:03 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24