خوفًا من الأزمة.. الأرجنتين تلجأ إلى انقطاعات كهرباء مجدولة

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خوفا من الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف، تخطط الأرجنتين للجوء إلى انقطاعات كهرباء مجدولة، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة التي ستجبر العملاء على زيادة استخدام أجهزة التكييف.وصرح رئيس ديوان الوزراء غييرمو فرانكوس لمحطة إذاعة "راديو ميتري" أن الحكومة تخطط لهذه الانقطاعات بعد سنوات من الإهمال الذي ترك شبكة الكهرباء غير قادرة على تلبية الطلب المفاجئ على الطاقة.أضاف فرانكوس أن الفكرة تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات مع المستخدمين الصناعيين، وهو إجراء اتخذته الحكومات سابقاً خلال نقص الغاز الطبيعي.ويُتوقع أن يؤدي نمط مناخي يُعرف بـ"لا نينيا"، والذي يتشكل على مستوى العالم، إلى جعل صيف الأرجنتين أكثر حرارة وجفافاً من المعتاد. (بلومبرغ)